Об этом президент сообщил во время общения с журналистами 25 сентября.

Как Украина может помочь партнерам противостоять дронам?

Россия уже осуществляет гибридные и дронные атаки против различных европейских государств. Среди них президент назвал Молдову, Германию и Румынию.

Мы предложили различным странам нашу помощь, безусловно, в первую очередь странам, которые помогают нам во время войны. Страны об этом знают,

– сказал он.

Зеленский также обратил внимание на так называемый Drone Deal – двусторонние соглашения Украины с партнерами в сфере беспилотных систем. Такое сотрудничество не ограничивается странами НАТО. Соглашения предусматривают не только продажу украинских дронов и ракет или совместное производство. Речь идет также об обмене опытом по противодействию воздушным угрозам и защите критической инфраструктуры.

Drone Deal, когда мы его подписываем, там речь идет не только о продаже дронов или ракет. Там речь идет и о совместном производстве. Так, это важно, но не только это, а также обмен опытом,

– подчеркнул президент.

У Украины уже есть опыт оказания помощи другим странам в защите важных объектов. В частности, украинские специалисты ранее отправлялись на Ближний Восток для обмена опытом и оказания помощи в защите критически важной инфраструктуры.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм покрытия дефицита государственного бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Большую часть этих средств планируют направить на закупку и производство украинского оружия.

Значительную часть финансирования Украина рассчитывает привлечь через специальный формат "дрон-диль" (drone deal). Зеленский сообщил, что обсудил этот вопрос с представителями бизнеса, финансовых групп, МВФ и Еврокомиссии.

ЕС и Международный валютный фонд положительно отреагировали на необходимость покрытия дефицита. Партнеры понимают важность финансовой поддержки Украины во время войны. Большая часть бюджетного дефицита связана с масштабными расходами на производство и закупку дронов и ракет. Партнеры также пообещали продолжить программы поддержки и финансирования Украины.