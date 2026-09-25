Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Як Україна може допомогти партнерам протистояти дронам?

Росія вже здійснює гібридні та дронові атаки проти різних європейських держав. Серед них президент назвав Молдову, Німеччину та Румунію.

Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають,

– сказав він.

Зеленський також звернув увагу на так званий Drone Deal – двосторонні домовленості України з партнерами у сфері безпілотних систем. Така співпраця не обмежується країнами НАТО. Домовленості передбачають не лише продаж українських дронів та ракет або спільне виробництво. Йдеться також про обмін досвідом щодо протидії повітряним загрозам та захисту критичної інфраструктури.

Drone Deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет. Там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом,

– наголосив президент.

Україна вже має досвід допомоги іншим країнам у захисті важливих об'єктів. Зокрема, українські фахівці раніше вирушали на Близький Схід для обміну досвідом і допомоги у захисті критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами розробляє механізм покриття дефіциту державного бюджету обсягом 27 мільярдів доларів. Більшу частину цих коштів планують спрямувати на закупівлю та виробництво української зброї.

Значну частину фінансування Україна розраховує залучити через спеціальний формат "дрон-діл" (drone deal). Зеленський повідомив, що обговорив це питання з представниками бізнесу, фінансових груп, МВФ та Єврокомісії.

ЄС та Міжнародний валютний фонд позитивно відреагували на необхідність покриття дефіциту. Партнери розуміють важливість фінансової підтримки України під час війни. Більша частина бюджетного дефіциту пов'язана з масштабними витратами на виробництво та закупівлю дронів і ракет. Партнери також пообіцяли продовжити програми підтримки та фінансування України.