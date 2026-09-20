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24 Канал Главные новости Россия проводит атаку на Киевскую область: в регионе раздались взрывы
20 сентября, 08:12
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Обновлено - 08:28, 20 сентября

Россия проводит атаку на Киевскую область: в регионе раздались взрывы

Татьяна Бабич

Вражеские беспилотники практически не прекращают проводить атаки против украинских городов. После объявления тревоги в Киевской области местные жители слышали взрывы.

В регионе действует система ПВО. Об этом сообщает КОВА.

Что известно об атаке на Киевщину? 

Приблизительно с 7:40 разными районами Киевской области начала распространяться воздушная тревога. "Желтыми" стали Обуховский, Белоцерковский, Фастовский, Бучанский районы. 

Так, на регион двигались российские дроны. Жители Киевщины содрогнулись от взрывов. 

В области работает ПВО, 
– отметили в КОВА. 

Там также призвали всех находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозе атаки вражеских беспилотников, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать из телеграмма 24 Канала. 

Где раньше слышали взрывы и какие последствия? 

Накануне, 19 сентября, российские войска снова атаковали Украину беспилотниками. В Хмельницкой области в результате вражеского удара вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. 

В этот же день в Днепре местные жители слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы также сообщали о взрывах Харьковской области. По их данным, всего российские военные применили около 12 малогабаритных крылатых ракет. В результате атаки на Днепр были повреждены складские помещения. На месте также загорелся пожар. 

Взрывы гремели также в Ровенской и Житомирской областях.

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Атака дронами-камикадзе Взрыв
Война России с Украиной Киевская область