Россия проводит атаку на Киевскую область: в регионе раздались взрывы

Вражеские беспилотники практически не прекращают проводить атаки против украинских городов. После объявления тревоги в Киевской области местные жители слышали взрывы.

В регионе действует система ПВО. Об этом сообщает КОВА.

Что известно об атаке на Киевщину?

Приблизительно с 7:40 разными районами Киевской области начала распространяться воздушная тревога. "Желтыми" стали Обуховский, Белоцерковский, Фастовский, Бучанский районы.

Так, на регион двигались российские дроны. Жители Киевщины содрогнулись от взрывов.

В области работает ПВО,

– отметили в КОВА.

Там также призвали всех находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Где раньше слышали взрывы и какие последствия?

Накануне, 19 сентября, российские войска снова атаковали Украину беспилотниками. В Хмельницкой области в результате вражеского удара вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия.

В этот же день в Днепре местные жители слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы также сообщали о взрывах Харьковской области. По их данным, всего российские военные применили около 12 малогабаритных крылатых ракет. В результате атаки на Днепр были повреждены складские помещения. На месте также загорелся пожар.

Взрывы гремели также в Ровенской и Житомирской областях.