Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о передвижении беспилотников.

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Детали российской атаки и последствия

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

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22:17, 9 июля

Днепропетровская область: группа БПЛА направляется на Синельниково.

22:09, 9 июля

БПЛА над Черниговом.

21:56, 9 июля

21:55, 9 июля

Харьковская область: БПЛА в районе Старого Салтова. Сумская область: БПЛА, направляющийся в сторону Конотопа.

21:54, 9 июля

Еще один реактивный БПЛА направляется в сторону Запорожья.

21:52, 9 июля

БпЛА курсом на Черноморское/Южное!