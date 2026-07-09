Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав інформацію про рух безпілотників.

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Деталі російської атаки та наслідки

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

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