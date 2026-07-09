Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав інформацію про рух безпілотників.
Дивіться також Продумана тактика, – військовий експерт розкрив задум Росії щодо комбінованих ударів
Деталі російської атаки та наслідки
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину. Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп. Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя. БпЛА курсом на Чорноморське/Південне!
Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.
Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.
Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.
БпЛА курсом на Чорноморське/Південне!