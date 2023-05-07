Спектакль Пригожина и "эвакуация" на Юге: что задумал враг перед контрнаступлением ВСУ

Россияне перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ ускоряют эвакуацию на Юге и перебрасывают технику. В то же время, на Западе размышляют, в каком направлении Украина будет развивать контрнаступление, и что будет успехом для Киева, чтобы дальше получать помощь от партнеров.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал последние сообщения в западных СМИ, а также заявления оккупантов. В частности, почему глава вагнеровцев Евгений Пригожин вдруг решил вывести своих наемников из Бахмута. Более подробно читайте дальше в материале.

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Каким будет контрнаступление Украины

В ожидании контрнаступления ВСУ западные СМИ все чаще делятся своими предположениями относительно сценариев наступления украинской армии. Конечно, это лишь предположение, но они как раз и вынуждают врага еще больше нервничать.

Дело в том, что на оборону всей линии фронта у оккупантов не хватает ресурса, а о том, где именно ВСУ могут ударить – точно не знает никто.

Паники оккупантам добавляет еще и неопределенность, когда начнется контрнаступление. Президент Зеленский заявил, что украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

И по этому поводу, например, The Washington Post обращает внимание на то, что, несмотря на обещания и заявления НАТО о передаче 98% всего анонсированного вооружения, украинским чиновникам приходится и дальше выбивать все обещанное от партнеров.

Руководитель ОП Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они обсудили ситуацию на фронте и военные нужды.

Вместе с тем министр обороны Алексей Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают обучающие программы за рубежом. Свою роль, конечно, играет и погода.

Впрочем, размышляя о том, каким может стать украинское контрнаступление, аналитики издания The Washington Post обращают внимание на заявление министра обороны Алексея Резникова, в котором он призвал несколько снизить градус ожиданий от контрнаступления.

Резников признает, что от успеха на поле боя будет зависеть и дальнейшая поддержка союзников, ведь им нужно будет убедить своего избирателя, что Украина способна и дальше освобождать свои территории, а поэтому помощь того стоит.

Какой успех нужен Украине, чтобы не потерять поддержку

The Washington Post задает себе вопрос – какого масштаба победы в контрнаступлении будут достаточными для того, чтобы убедить Запад, что Украина своего не отдаст?

Кроме того, здесь нет никакого секрета. И даже президент Зеленский признает, что чем больше побед мы будем на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а это значит, что мы получим больше помощи.

Единственное, что наряду с такими тезисами, западные СМИ часто добавляют, что в случае недостаточного успеха нас якобы подтолкнут к переговорам. Но также следует помнить, что последнее слово все равно за Украиной.

Тем более что подобная риторика звучала и перед освобождением Херсона. В октябре 2022 года уже были слухи, что, мол, после освобождения Херсона, нас будут точно заставлять сесть за стол переговоров. Но дальше были решения о танках, ПВО и другом оружии для сегодняшнего контрнаступления. Следовательно, и сегодня история снова повторяется.

Какая первая цель может быть у Украины во время контрнаступления

Вместе с тем, в The Washington Post все же размышляют, а каким может быть контрнаступление ВСУ? И первым препятствием аналитики называют тот факт, что якобы оккупанты могут иметь географическое преимущество и большую численность.

По последним оценкам Резникова, по крайней мере, 300 000 оккупантов сейчас на территории Украины.

Итак, предполагают аналитики, одной из ключевых целей для Украины, и, возможно, первым признаком успеха было бы разорвать так называемый сухопутный мост между материковой Россией и оккупированным Крымом, разрезать ключевые линии поставок российских войск в Запорожской области и изолировать российские базы на полуострове.

Еще одним главным императивом является восстановление контроля над ценными объектами критической инфраструктуры – это Запорожская АЭС и Каховская ГЭС.

Обе на Юге в Запорожской и Херсонской областях. Однако, из-за географии местности нужно больше оружия, чем у нас оно было зимой.

Именно поэтому Украина и потребовала от союзников увеличения помощи. После ряда ключевых решений "Рамштайна" ситуация гораздо лучше.

Ловушка или "жест доброй воли": что означает "эвакуация" оккупантов на Юге

Оккупанты уже понимают всю опасность своего пребывания на Юге Украины. В частности, ранее они уже сообщали о так называемой эвакуации из части оккупированных территорий Запорожья.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара.

Хотя в Центре нацсопротивления предупреждают, что таким образом россияне могут выманить мужчин призывного возраста в фильтрационные лагеря и дальше передать их оккупационным военкоматам.

В то же время в МАГАТЭ заявили, что персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление об эвакуации в Энергодаре.

В последнее время на территории станции наблюдается усиление военного присутствия и активности. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация на станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Вместе с тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что оккупационные войска начали активно перебрасывать тяжелую технику через Мариуполь в направлении Запорожской области.

При этом, по словам Андрющенко, интенсивность движения российской техники через оккупированный город постоянно растет. Следовательно, оккупанты пытаются приготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Учитывая это, аналитики The Washington Post и предполагают, что Силы обороны Украины гипотетически могут сосредоточить свои усилия на Юге и попытаться освободить город Мелитополь и дальше продвигаться вперед, чтобы разорвать сухопутный мост в Крым.

Далее не исключено, что Силы обороны готовы зайти и в Крым. Такие предположения аналитики озвучивают исходя из подготовки оккупантов на полуострове и все новых и новых ударах по военным объектам россиян в Крыму.

С другой стороны, аналитики добавляют, что не следует исключать вероятность сосредоточения сил обороны Украины на Востоке. В частности, одним из направлений может быть город Угледар и продвижение в сторону оккупированного Мариуполя на Азовском море.

Спектакль Пригожина в Бахмуте: чего пытался добиться предводитель вагнеровцев

Аналитики приводят даже потенциальный сценарий наступления ВСУ через город Бахмут или из города Купянск, чтобы возобновить контроль над районами Луганской области. Мол, именно этим можно объяснить такую панику главаря боевиков Вагнера Пригожина.

И здесь следует остановиться на всей этой истории с угрозами Пригожина вывести боевиков из Бахмута. Ранее террорист Пригожин устроил спектакль с угрозами вывести своих боевиков из Бахмута из-за того, что якобы минобороны России не предоставляет его наемникам достаточное количество боеприпасов.

Сам Пригожин угрожал вывести свои силы 10 мая. Однако спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что все заявления Пригожина – ложь, и основная сила оккупантов, которая штурмует Бахмут, – это именно боевики "Вагнера".

И никуда они отходить не собираются, тем более, что все эти разговоры о снарядном голоде, к сожалению, тоже ложь.

Вместе с тем стоит упомянуть, что Пригожин заявлял о том, что якобы он уже договорился с Кадыровым о том, что вагнеровцы передадут позиции в Бахмуте кадыровцам.

Однако аналитики Института изучения войны уверены, что от такого изменения сил оккупанты все равно не достигнут ожидаемых результатов в попытках захватить город-крепость.

Однако Пригожин уже успел якобы написать письмо Шойгу с просьбой якобы вывести его наемников из Бахмута, а Кадыров, в свою очередь, заявил, что направил письмо российскому диктатору Путину, в котором сообщил о своей готовности "взять Бахмут".

Аналитики допускают, что Пригожин и Кадыров стремились таким образом представить минобороны России и регулярные российские войска как неэффективные и выдвигают условия, чтобы обвинять военное ведомство в любых неудачах в районе Бахмута.

Кроме того, оба террориста пытаются выставить себя борцами, которым просто мешают завершить дело. Мол, дело не в том, что они не способны победить Силы обороны Украины, а в том, что просто кто-то другой виноват в этом.

Впрочем, это еще и возможно попытка показать преувеличенную беспомощность с целью заманить украинские силы в ловушку.

Однако сегодня спектакль Пригожина, похоже, подошел к кульминации. Ведь Пригожин вдруг заявляет, что получил от минобороны России уверение, что его наемники в Бахмуте получат необходимые боеприпасы и технику для продолжения штурма города.

Кроме того, Пригожин заявил, что ему якобы пообещали еще и привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине. Какая же в конце концов была цель этого спектакля, до конца не понятно.

Какое оружие увеличит шансы ВСУ во время контрнаступления

С другой стороны, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заверил, что Россия на сегодняшний день уже не имеет никакого потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления. Кроме того, ракетные запасы врага также исчерпаны почти до предела.

Также следует добавить и еще одно заявление, которое только подливает масла в огонь. Президент Чехии Петр Павел предостерег украинское руководство от принятия поспешных решений по контрнаступлению, ведь, по его словам, будет только один шанс на успех.

Мол, Украина не может себе позволить провалить наступление, потому что его подготовка очень сложна с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего.

Следовательно, по словам Петра Павела, в этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным.

Однако также следует добавить еще и мнение генерала Ричарда Берронса, который был командующим Объединенными силами Великобритании с 2013 по 2016 год.

Он заявил, что есть определенные беспокойства, что все еще недостаточно мощная противовоздушная оборона Украины, которая могла бы полностью закрыть небо, может столкнуться с обстрелом российских ракет, когда начнется контрнаступление.

Следовательно, он призывает США передать Украине больше современных систем ПВО. Тем более таких систем как Patriot, которые уже зарекомендовали себя в Украине, сбив российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".