Курс длится на протяжении всего периода обучения в начальной школе. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно о российской пропаганде в младших классах?

В оккупированной части Запорожской области программа "Орлята России" охватила 10 154 ученика младших классов. Руководитель ЦИО подчеркнул, что она значительно влиятельнее "Юнармии", в которой состоят 355 участников. Он подчеркнул, что разница огромна – почти в 30 раз.

Именно она (программа – 24 Канал) показывает, как на самом деле работает российская система. Массовое вовлечение ребенка в российское организационное пространство происходит не через добровольное вступление в военно-патриотическую структуру, а через обычную школу,

– подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что в начале 2025/2026 учебного года "Орлята России" действовали в 97 школах оккупированного Запорожья. По его данным, речь идет о 626 классах-командах.

"Орлята России" – это не кружок и не разовая акция. Это федеральный курс внеурочной деятельности, который длится с 1 по 4 класс.

В мае 2026 года детей из оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей представили на федеральной смене "Орлят России" вместе со сверстниками из самой России. Это, по словам Андрющенко, означает, что Кремль уже не выделяет оккупированные территории отдельно, а интегрирует их в общероссийскую систему.

Кроме того, Служба внешней разведки сообщила, что Россия ввела для студентов на временно оккупированных территориях Херсонской области новый курс истории, цель которого – полностью стереть упоминания об Украине. По данным разведчиков, фальсифицированные методические пособия направлены на уничтожение критического мышления молодежи и ее подготовку к интеграции в российскую систему.