Курс триває протягом всієї початкової школи. Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про російську пропаганду в молодшій школі?

На окупованій частині Запорізької області програма "Орлята России" охопила 10 154 учні молодших класів. Очільник ЦВО підкреслив, що вона є значно впливовішою за "Юнармію", в якій перебувають 355 учасників. Він підкреслив, що різниця величезна – майже у 30 разів.

Саме вона (програма – 24 Канал) показує, як реально працює російська система. Масове введення дитини в російський організаційний простір відбувається не через добровільний вступ до військово-патріотичної структури, а через звичайну школу,

– наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що на початку навчального року 2025/2026 "Орлята России" діяли у 97 школах окупованого Запоріжжя. За його даними, йдеться про 626 класів-команд.

"Орлята Росии" – не гурток чи разова акція. Це федеральний курс позаурочної діяльності, який триває 1 – 4 класи.

У травні 2026 року дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей представили на федеральній зміні "Орлят России" разом з однолітками з самої Росії. Це, за словами Андрющенка, означає, що Кремль вже не виділяє окуповані території окремо, а інтегрує їх у загальноросійську систему.

Окрім того, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія запровадила для студентів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини новий курс історії, метою якого є – повністю стерти згадки про Україну. За даними розвідників, фальсифіковані методички спрямовані на знищення критичного мислення молоді та її підготовку до інтеграції у російську систему.