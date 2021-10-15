Россия проводит перепись в оккупированном Крыму: реакция МИД Украины

Россия проводит перепись населения, в частности, это касается территории временного оккупированного Крыма и Севастополя. Украина официально осуждает такие действия Москвы.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Проведение переписи в Крыму – недружественный акт в отношении Украины

Также это продолжение попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.

Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий,

– отметили в МИД Украины.

Официальный Киев отмечает, что в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, так называемый "референдум" 2014 года не имеет юридической силы. Поэтому результаты переписи населения в оккупированном Крыму не могут трактоваться как часть всероссийской.

Украина призывает не признавать результаты переписи населения

В МИД отметили, что участники Крымской платформы будут решительно противодействовать любым попыткам изменить международный порядок.

Украина призвала международное сообщество осудить проведение Россией перепись населения на временно оккупированной территории и не признавать ее результаты.

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Что известно о всероссийской переписи населения: