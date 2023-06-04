Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, это не наступление российских войск.

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Оккупантам не удается продвигаться

Гетьман считает, что россияне не наступают, а пытаются истощить ВСУ, чтобы усложнить наши наступательные действия. Враг ожидает, что Украина будет перебрасывать силы, которые уже готовы к наступательным действиям.

Они просто бьются головой о стену ВСУ. Кое-где им удается с огромными потерями занять районный центр. Как это было в Бахмуте, но это ложь, он не полностью занят русскими войсками. Дальше они не могут существенно продвинуться,

– объяснил он.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что если бы оккупанты могли продвигаться, то они бы это сделали. Россия анонсировала свое "большое наступление" уже давно, намеревалась "дойти до Запорожья и Днепра".

Военный эксперт убежден, что в скором времени начнется наступление ВСУ, которое существенно изменит ситуацию на фронте.

Гетьман о штурмовых действиях россиян: смотрите видео

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