Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, это не наступление российских войск.
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Оккупантам не удается продвигаться
Гетьман считает, что россияне не наступают, а пытаются истощить ВСУ, чтобы усложнить наши наступательные действия. Враг ожидает, что Украина будет перебрасывать силы, которые уже готовы к наступательным действиям.
Они просто бьются головой о стену ВСУ. Кое-где им удается с огромными потерями занять районный центр. Как это было в Бахмуте, но это ложь, он не полностью занят русскими войсками. Дальше они не могут существенно продвинуться,
– объяснил он.
Майор запаса ВСУ подчеркнул, что если бы оккупанты могли продвигаться, то они бы это сделали. Россия анонсировала свое "большое наступление" уже давно, намеревалась "дойти до Запорожья и Днепра".
Военный эксперт убежден, что в скором времени начнется наступление ВСУ, которое существенно изменит ситуацию на фронте.
Гетьман о штурмовых действиях россиян: смотрите видео
Потери России: последние новости
- Украинские защитники за более года полномасштабно вторжение смогли ликвидировать 209 940 захватчиков, в том числе за прошедшие сутки – 470 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ за последние месяцы на Бахмутском направлении стабильно уничтожают примерно 100 оккупантов ежедневно. Речь идет лишь о летальных потерях, с ранеными цифра вдвое больше.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия в Бахмуте за более полугода потеряла почти 23 тысячи воинов, в Украине в это время потери меньше в 7, 5 раз.