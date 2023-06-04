Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, це не наступ російських військ.
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Окупантам не вдається просуватись
Гетьман вважає, що росіяни не наступають, а намагаються виснажити ЗСУ, щоб ускладнити наші наступальні дії. Ворог очікує, що Україна буде перекидати сили, які вже готові до наступальних дій.
Вони просто б'ються головою об стіну ЗСУ. Де-не-де їм вдається з величезними втратами зайняти районний центр. Як це було у Бахмуті, але це брехня, він не повністю зайнятий російськими військами. Далі вони не можуть суттєво просунутись,
– пояснив він.
Майор запасу ЗСУ наголосив, що якби окупанти могли просуватись, то вони б це зробили. Росія анонсувала свій "великий наступ" вже давно, мала намір "дійти до Запоріжжя та Дніпра".
Військовий експерт переконаний, що незабаром розпочнеться наступ ЗСУ, який суттєво змінить ситуацію на фронті.
Гетьман про штурмові дії росіян: дивіться відео
Втрати Росії: останні новини
- Українські захисники за понад рік повномасштабно вторгнення змогли ліквідувати 209 940 загарбників, зокрема впродовж минулої доби – 470 бійців так званої "другої армії світу".
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ за останні місяці на Бахмутському напрямку стабільно знищують приблизно 100 окупантів щодня. Мовиться лише про летальні втрати, з пораненими цифра вдвічі більша.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Росія у Бахмуті за понад пів року втратила майже 23 тисячі вояків, в України тим часом втрати менші у 7, 5 разів.