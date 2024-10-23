Срочники в России получают деньги за контракты, которые не подписывали, и просят помощь, – СМИ

Москва придумала новый способ отправки своих граждан на войну в Украину. Теперь она вербует их заочно.

В начале октября росСМИ сообщили о с десятке срочников из Челябинской области. Они получили деньги за контракт с минобороны, не подписывали. Россияне выразили обеспокоенность, что их могут принудительно забрать на войну.

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Кровавые деньги

Российское командование объяснило неоправданные выплаты "сбоем программного обеспечения". Между тем правозащитники предположили, что это может быть тестом заочной вербовки на войну с Украиной.

Журналисты уже нашли новых срочников, которым пришли средства за неподписанный контракт. На этот раз – в Курганской области. Среди них – 20-летний солдат-срочник Кирилл Вьюнов.

14 октября он получил на свой счет 405 тысяч рублей за якобы заключенный контракт с Минобороны. Деньги ему перевело министерство труда, занятости и социальной защиты Курганской области.

Вьюнов заявил СМИ, что не заключал контакт.

Завтра нас должны отправить в Ростов и к границе. Я понимаю, что это путь в одну сторону. Я никогда не собирался подписывать контракт и не собираюсь! Помогите выбраться отсюда!

- обратился Вьюнов к журналистам.

Кроме него, выплаты за якобы контракт с Минобороны получили шестеро его сослуживцев. Они говорят, что их не выпускают из части даже для того, чтобы пойти в банк и написать отказ от перевода.

Они (командование – 24 Канал) не признают, что вообще делали перевод, никаких заявлений о том, что это ошибка или "сбой”. Нас бросают в Ростов, а потом и на фронт бросят,

– уверен один из срочников.

К слову, ветеран Евгений Дикий высказал предположение, что в России исчерпываются резервы желающих воевать. Вероятно, до Нового года закончатся даже те, кто готов идти за большие деньги.