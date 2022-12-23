В России пугают Европу холодной зимой: сняли нелепое видео с хомячком

Российская пропаганда не прекращает поражать своей несуразностью. Сколько бы в Кремле ни пытались запугать Запад, все попытки были тщетны. Но это не мешает продолжать продуцировать свирепую дичь.

К примеру, видео, которое 24 канал покажет вам дальше. Оно якобы демонстрирует, что ожидает Европу на Рождеством. По мнению россиян, все будет очень и очень плохо.

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Европейцы мерзнут и сидят голодные

Следует понимать, что российская пропаганда всячески пытается успокоить собственный народ. Ведь нужно продемонстрировать, что у всех вокруг все очень плохо. И что на фоне этого условия, в которых СУЩЕСТВУЮТ (подчеркиваем) россияне, – фантастически комфортабельны.

К примеру, на этот раз в Кремле решили якобы продемонстрировать, что ждет Европу за отказ от российских энергоресурсов. В привычной для России манере, сняли дорогой ролик, чтобы в деталях продемонстрировать ужас, который вот-вот наступит.

Поэтому вернемся к главному герою пропагандистского ролика, хомячку. Маленький грызун, по задумке больных на голову сценаристов, стал подарком для маленькой девочки на Рождество в 2021 году. Она была очень счастлива, держа в руках этот маленький клубочек.

Через несколько мгновений нам демонстрируют Рождество 2022 года. Нелепые россияне решили в ролике продемонстрировать условия, в которых, из-за них самих, сейчас находятся миллионы украинцев. Нам приходится часами сидеть без света и кутаться в теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Но мы выстоим.

Но если вы думали, что это все, то нет. Как мы отметили, больные на голову сценаристы пошли дальше. Они показали нам Рождество 2023 года. Мол, оно будет столь ужасным, что у матери не останется выбора. Женщина вынуждена будет приготовить похлебку из маленького хомячка, который несколько лет назад стал подарком на Рождество.

Россияне сняли пропагандистский ролик о замерзающей Европе: смотрите видео

Пробили дно и постучали снизу

Накануне один из российских пропагандистских телеканалов транслировал речь Владимира Зеленского перед Конгрессом США. И эти нелепые псевдожурналисты решили его подписать не как "президента Украины", а "лидера группировки УГИЛ".

Очевидно, это попытка приравнять Украину к "ИГИЛ" – "Исламскому государству". Правда, так и не понятно, как расшифровывается аббревиатура, сопровождавшая выступление главы государства.