Россия пугает Финляндию и Швецию, что они – возможная следующая цель, если пойдут в НАТО

В России заявили, что якобы вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет ударом для Кремля. Однако они пригрозили странам российскими военными.

Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Организации Объединенных Наций. Это произошло после того, как появилась информация о подаче заявок этих стран на вступление в Альянс уже на следующей неделе.

Важно Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели, – СМИ

Россия пугает Финляндию и Швецию своими военными

Полянский заявил, что якобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России и они "готовы противостоять угрозе Альянса".

Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных.

– от бессилия озвучил очередные угрозы Полянский.

Что касается Украины, то российские пропагандисты пишут, мол, сказал – позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она "схожа с позицией вступления Украины в НАТО". То есть, Москва традиционно против присоединения нашего государства к Евросоюзу и Альянсу.

Кстати, 12 мая Владимир Зеленский заявил президенту Финляндии Сауле Нииностио, что Украина поддерживает их вступление в НАТО. Перед этим Финляндия заверила, что они поддерживают Украину.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Буквально 11 мая СМИ написали, что Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели. По мнению экспертов, такое решение будет означать консенсус стран и желание защищать друг друга.

Стоит вспомнить, что эти страны были до сих пор нейтральными, однако ситуация изменилась после полномасштабного нападения России на Украину. Тогда Швеция заявила о пересмотре своей политики, а граничащая с Россией Финляндия о пересмотре правительством различных опций для безопасности страны и о планах принять решение о вступлении в Альянс.

Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".

Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России.

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