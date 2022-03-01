Россия пытается использовать пленных защитников Змеиного для своей пропаганды

Сейчас известно, что пограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену на временно оккупированной Россией территории Севастополя.

Анализируя видеоматериалы, которые распространяла Россия, Государственная пограничная служба Украины вместе с коллегами из ВСУ идентифицировали большинство военнослужащих. Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий Государственная пограничная служба Украины обещает остановить пропаганду со стороны России Сейчас Россия пытается использовать украинских героев в своей информационной пропаганде. Мы хорошо понимаем, что плен – это то место, которое не лучше влияет на собратьев,

– говорится в сообщении.

Поэтому сейчас Государственная пограничная служба Украины вместе с международными гуманитарными миссиями работает над тем, чтобы получить список всех ребят, которые находятся у врага и остановить грязную российскую пропаганду.

, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что наши пограничники, якобы, отказались воевать за киевский режим и добровольно сложили оружие.

Смотрите обращение Государственной пограничной службы Украины:

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