Воины в плену – не зеки: как Россия пытается насадить им свои "тюремные понятия"

Азовцы до сих пор в плену. Их россияне там пытают за наше дело праведное и святое. Пытками и побоями пробуют сломать под свои уголовно-тюремные понятия. Трусливо в масках бьют дубинками только за то, что они украинцы.

Украинский национализм сильнее российских тюремных "понятий"

Будучи в Оленевке я видел насколько важным еще в 2022 году было донести всем нашим воинам, что они – не зеки, не криминал, не заключенные – осужденные. Об этом заявил Святослав Паламар, информирует 24 Канал.

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Они – украинские воины и военнослужащие, которые героически боролись, выполнили приказ и оказались в плену.

Именно такое понимание достоинства и статуса воина спасало членов ОУН и УПА в советских концлагерях. Отделяло их от серой массы российского "зэка", который по-рабски подчиняется уголовным "понятиям", что и сейчас поощряет российская власть, чтобы держать всех в унизительном повиновении.

Украинские повстанцы имели свой собственный кодекс чести, свою идентичность и свое видение мира. Если бы они приняли мировоззрение и "понятие" криминальной жизни, то от украинского сопротивления и мужественного достоинства не осталось бы ничего.

Но российский криминальный "мир понятий" теперь уже и через соцсети лезет в Украину, чтобы в отдельных головах на фронте подменить честь и достоинство "понятиями зека". Такую чужую и захватническую российскую заразу должны словом и делом выкорчевать на корню. При малейших симптомах.

Именно из-за советской власти в армии, где служило много украинцев, появилось дикое криминальное явление – "дедовщина". В "Азове" никогда не было и не будет этого опасного явления. К счастью, абсолютное большинство воинов Сил обороны Украины исповедует верность украинской присяге.

А тот, кто сознательно заменил заповеди украинского националиста "блатной романтикой", а честь, достоинство и побратимство выменял на призрачный авторитет, исповедание "криминальных понятий" и надуманную принадлежность к бандитским группировкам, Украине не товарищ. С ним нам не по пути.

А теперь напишу только от себя – те, кто оправдывает воровскими понятиями нападения на собратьев, точно не являются украинскими националистами. Украинский националист никогда не жил, не живет и не будет жить по "понятиям" бандитизма. А тем более не имел, не имеет и не будет иметь права укоренять криминал и "понятия" в среде украинских военных.

"Смотрящие" есть только у наших обезумевших соседей-врагов.

Свои навыки и умения, что потом и кровью добытые на фронте, демонстрируйте только против наших извечных врагов!

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Лина Васильевна Костенко.

Азовцы своей кровью подписываются под каждым ее словом.