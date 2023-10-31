"Циклон" и еще два ракетоносителя на подходе: в ВМС рассказали, как Россия пополняет Черноморский флот

В начале полномасштабного вторжения России Турция закрыла Босфорский пролив в соответствии с конвенцией Монтре. Бассейн Черного моря стал фактически закрытым для российских кораблей. В результате россиянам стало сложно пополнять Черноморский флот, хотя Россия нашла выход из ситуации.

Сейчас россияне пытаются пополнить Черноморский флот с помощью производства на оккупированной территории Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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"Циклон" два года не может пройти испытание

Он рассказал, что в 2023 году россияне спустили на воду и взяли в строй малый ракетный корабль проекта "Каракурт" – "Циклон". По словам Плетенчука, сейчас продолжаются испытания еще одного такого же корабля с последующим принятием его в состав.

Также спикер заметил, что россияне достраивают третий корабль.

Однако он обратил внимание, что "Циклон" фактически уже два года не может пройти испытание. В частности, на него загружали крылатые ракеты типа "Калибр", но россияне не смогли их запустить. Какие тому причины – Плетенчук не смог сказать.

Россия делает акцент на строительстве судов в Крыму

Спикер ВМС ВСУ заявил, что россияне пока не хотят пополнять Черноморский флот из других ресурсов. Он рассказал, что имели место факты попытки стянуть корабли с Каспийской флотилии, но не уточнил детали.

Кроме того, россияне, по словам Плетенчука, теоретически могли бы стянуть корабли по внутренним водам, например с Балтики. Однако там есть ограничения, например, большие десантные корабли вряд ли пройдут по речным каналам.

Поэтому они могут делать акцент на строительстве непосредственно в Крыму,

– добавил он.

Корабельная группировка в Черном море остается большой

Дмитрий Плетенчук заявил, что, хотя количество судов Черноморского флота России было уменьшено, но группировка остается достаточно большой. Речь идет о более чем 30 боевых единицах достаточно серьезных классов. В частности, это:

надводные и подводные носители крылатых ракет,

сторожевые и патрульные корабли,

ракетные катера, имеющие вооружение для нанесения огневого поражения по кораблям,

патрульные катера "Серна" и "Раптор".

Также в районе Черного моря Россия сосредотачивает вспомогательный флот, корабли и катера морской охраны ФСБ.

В принципе группировка еще достаточно большая, но, как вы видите, количество ее постепенно сокращается,

– заметил спикер.

Сколько российских кораблей участвует в боевых действиях

Плетенчук уточнил, что в Азово-Черноморском регионе находится более 30 российских судов, имеющих достаточно существенное вооружение на борту.

В то же время участие в боевых действиях принимают корабли, являющиеся носителями крылатых ракет. То есть фактически в боевых действиях, как сказал спикер, задействовано около 10 кораблей России.

Он добавил, что Россия в первую очередь отвела в Новороссийск эти 10 кораблей как наиболее боеспособные платформы. Остальные суда не столь задействованы в войне, поэтому россияне их прячут.