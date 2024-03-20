Как противодействие Западу: Россия пытается построить коалицию с Ираном, КНДР и Китаем, – ISW
Источник:ISW
Пока США медлят с выделением помощи для Украины, Россия работает над созданием коалиции со своими союзниками. Как отмечают в Институте по изучению войны, речь идет об Иране, КНДР и Китае.
В отчете отмечают, что Кремль продолжает создавать коалицию в противовес Западу. Для этого он поддерживает двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем.
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Что известно о создании коалиции
В Институте пишут, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 19 марта в Москве встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Цель – обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Известно, что Руденко и Лю обвинили США и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии. Кроме того, предостерегли Вашингтон от распространения "блокового мышления" в стиле холодной войны.
Также отмечают, что Россия активизировала отношения с Северной Кореей. Она получила от нее баллистические ракеты, а также артиллерийские боеприпасы в обмен на вероятное технологическое сотрудничество, а также другую неопределенную поддержку для страны.
Игорь Моргулов, посол России в Китае, провел дополнительную встречу с главой китайского информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа. Цель – обсудить двустороннее сотрудничество в сфере СМИ.
И это еще не все. В отчете Института пишут, что 19 марта телефонный разговор с Владимиром Путиным провел президент Ирана Эбрагим Раиси. Они обсуждали двустороннее сотрудничество государств. Сам Раиси подтвердил, что готов помочь России стабилизировать южнокавказский регион. Вероятно, он имел в виду события, происходящие в Армении и Азербайджане.
Обозреватели Института отмечают, что стремление России к укреплению политических и дипломатических двусторонних отношений с Пекином, использование двусторонних отношений с Ираном и Северной Кореей в военных целях – пример "блокового мышления". Того самого, в котором США и их союзников обвиняли Лю и Руденко.
В Институте пишут, что войну против Украины Кремль использовал, чтобы наладить двусторонние отношения, а также создать коалицию государств в противовес Западу, что давно считается центральным аспектом российской внешней политики.
Коротко о последних новостях о союзниках России
- Накануне СМИ написали, что КНДР отправила тысячи контейнеров с военной помощью для России. В Южной Корее считают, что с 2023 года в страну-агрессора отправили около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также другим военным оборудованием.
- Тем временем в США предостерегли Иран от продажи России баллистического вооружения. Подчеркнули, что ответ будет "быстрым и жестоким".
- А еще стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетит другое государство. Известно, что китайский лидер приедет во Францию, чтобы провести переговоры с Эммануэлем Макроном.