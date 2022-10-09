Россия ведет переговоры с третьими странами по закупке оружия и комплектующих, – Генштаб

Руководство России на фоне жестких санкций со стороны стран Запада принимает меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. Россия ищет оружие в третьих странах.

В Генштабе ВСУ рассказали, что Россия ведет переговоры с третьими странами насчет оружия и комплектующих. В частности, ведутся переговоры относительно закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Стоит внимания В ВСУ предположили, сможет ли Иран в дальнейшем поставлять дроны России

В Россию должны прибыть 13 эшелонов оружия из Беларуси

Другим источником поставок для российской армии остаются военные склады и арсеналы Беларуси.

Вскоре в Россию должны прибыть 13 оружейных эшелонов из Беларуси, которые будут включать боеприпасы и материально-технические средства.

Россия использует иранские дроны против Украины

Осенью российские военные начали активно использовать в войне против Украины дроны иранского производства. Дронами-камикадзе враг атаковал Одесскую, Николаевскую и даже Киевскую области.

Информация о том, что Россия может получить иранские дроны, появилась еще летом. О том, что Иран может поставить России ударные беспилотники, заявляли в Белом доме. Летом Владимир Путин лично ездил в Иран договариваться по поводу беспилотников.

Глава МИД Ирана Нассер Канаани заявлял, что его страна не будет поставлять оружие России. Из-за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это. МИД Украины 23 сентября лишил посла Ирана аккредитации.

После этого в Иране опровергли обвинения Украины в поставках России дронов-камикадзе, заявив о "влиянии третьих стран". В Киеве подчеркнули, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в Россию.

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