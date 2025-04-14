Россияне пытаются прорвать оборону в Запорожской области: в ВСУ раскрыли цель врага

Российские захватчики пытаются прорвать нашу оборону на Запорожье. Оккупанты проводят постоянные штурмы в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире Новости Live.

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Какая ситуация на фронте в Запорожской области

Волошин отметил, что от этого плацдарма, где оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны, там примерно до 30 километров.

Враг хочет прорвать эту линию обороны и захватить определенный плацдарм, на котором разместить дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Оттуда наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути, которые идут из Запорожья на Восток,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

Военный уточнил, что это примерно район населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное, Лобковое и южнее Пятихаток. Там агрессор проводит постоянные штурмы, пытаясь прорвать эту линию обороны.

Врагу это не удается. Впрочем, оккупанты уже уничтожили все эти населенные пункты и там фактически нет даже ни одного укрытия и укрепления, подчеркнул спикер. Добавил, там не за что держаться, и противник пытается туда пройти.

Однако Силы обороны Украины держат эти населенные пункты под огневым контролем и когда противник туда заходит, то мы их уничтожаем, отрезаем их штурмовые группы от групп закрепления. Поэтому продвижения там фактически нет ни на метр,

– подчеркнул Волошин.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 14 апреля, на Ореховском направлении наши защитники отбили 3 вражеских штурма в районах Степного, Лобкового и Малых Щербаков.