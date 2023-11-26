Ищут слабую часть в обороне: россияне пытаются снова оккупировать Купянск

Российские захватчики пытаются продавить оборону украинских защитников. Агрессор хочет повторно оккупировать Купянск Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск. Владимир Фитьо отметил, что, несмотря на потери, агрессор не отказывается от своих планов, передает 24 Канал.

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Захватчики пытаются снова оккупировать Купянск

"Российские оккупанты не отказались от своих намерений по наступлению на город Купянск, хотят его повторно оккупировать", – отметил Фитьо.

Добавил, что на участке близ Синьковки и Ивановки украинские военные отразили 4 вражеских атака противника. Агрессор хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка. Пытается сделать это для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск.

Мы видим, что враг активизируется, несмотря на потери, которые понесет в живой силе и в технике, от планов своих не отказывается, и пытается продавить украинскую оборону, найти какую-то слабую частицу в обороне,

– подчеркнул Фитьо.

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