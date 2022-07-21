В МИД ответили оккупантам на упреки в "нецелевом использовании оружия" Украиной

21 июля 2022 , 17:55
Читати новину українською

Источник:

Олег Николенко

россия распространяет фейки о якобы нецелевом использовании западного оружия, чтобы сорвать его поставки. Но все понимают мотивы лжи оккупантов.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Внимание В разведке рассказали, какие ракеты еще остались на вооружении в России

Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут все большие потери, россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине,
– написал Николенко.

Мотив россии очевиден

Он призвал украинцев не доверять такой информации, потому что страна-агрессор имеет целью остановить поставки вооружения.

"Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины", – добавили в МИД.

В ближайшее время Украина может получить еще больше тяжелого вооружения

Ермак анонсировал перелом войны: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська