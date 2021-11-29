Россия пытается создать политический миф о Голодоморе, – МВД Украины

Война России против Украины уже давно перешла в информационную плоскость. Враг не только обстреливает наших бойцов на Донбассе, но и создает фейки и искажает историю.

Как рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян в рамках проекта "Голод и мор: память поколений", сейчас Россия работает над созданием исторического и политического мифа о Голодоморе в Украине.

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Таким образом Кремль стремится оправдать ужасные преступления против украинцев.

Сегодня Россия работает над созданием исторического и политического мифа о том, что этот голод не имел признаков этноцида, голодомора, а имел исключительно социально-экономические причины. Через столько лет Кремль не останавливается,

– пояснила чиновница.

Она добавила: "Сейчас со стороны российского режима есть еще один проект по уничтожению нашего народа – оккупация Крыма и война на Востоке Украины. Но нас не сломать".

Мэри Акопян подчеркнула, что даже через 88 лет после Голодомора украинцам важно изучать его историю. Ведь геноцид "как массовое уничтожение людей является самым страшным и трагическим явлением в истории человечества".

Заместитель министра внутренних дел заявила, что задача нашего поколения:

беречь и развивать нашу национальную память, историческое и культурное наследие нации;

способствовать национально патриотическому воспитанию детей и молодежи.

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Заметим, что ранее глава Института национальной памяти Антон Дробович развенчал самые распространенные мифы о Голодоморе. Отдельно:

Миф №1 . О том, что Голодомор был прежде всего естественным явлением, а уже потом – политическим.

. О том, что Голодомор был прежде всего естественным явлением, а уже потом – политическим. Миф №2 . О том, что приехали россияне и устроили Голодомор. На самом деле соучастниками этой политики на разных уровнях было и местное население.

. О том, что приехали россияне и устроили Голодомор. На самом деле соучастниками этой политики на разных уровнях было и местное население. Миф №3 . О том, что погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев.

. О том, что погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев. Миф №4. О том, что Голодомор был преступлением или случайностью, а не геноцидом. Это циничная ложь, которую пытаются навязывать людям.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцах. С 15 по 27 ноября на сайте публиковали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.