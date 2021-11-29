Як розповіла заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у межах проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь", зараз Росія працює над створенням історичного та політичного міфу про Голодомор в Україні.

Актуально Нас не зламати, – МВС про понад тисячу справ про Голодомор і створення міфів Росією

У такий спосіб Кремль прагне виправдати жахливі злочини проти українців.

Сьогодні Росія працює над створенням історичного та політичного міфу про те, що цей голод не мав ознак етноциду, голодомору, а мав виключно соціально-економічні причини. Через стільки років Кремль не зупиняється,

– пояснила посадовиця.

Вона додала: "Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проєкт по знищенню нашого народу – окупацію Криму та війну на Сході України. Але нас не зламати".

Мері Акопян наголосила, що навіть через 88 років після Голодомору українцям важливо вивчати його історію. Адже геноцид "як масове знищення людей є найстрашнішим і найбільш трагічним явищем в історії людства".

Заступниця міністра внутрішніх справ заявила, що завдання нашого покоління:

берегти та розвивати нашу національну пам'ять, історичну та культурну спадщину нації;

сприяти національно патріотичному вихованню дітей та молоді.

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Зауважимо, що раніше голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович розвінчав найпоширеніші міфи про Голодомор. Зокрема:

Міф №1. Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним.

Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним. Міф №2. Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення.

Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення. Міф №3. Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців.

Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців. Міф №4. Про те, що Голодомор був злочином чи випадковістю, а не геноцидом. Це цинічна брехня, яку намагаються нав'язувати людям.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті публікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.