Россия пытается создать повод для войны, – американский сенатор

Сенатор Джим Риш заявил, что Россия пытается создать повод для войны. А требования Москвы к НАТО и США – список уступок, чтобы успокоить Владимира Путина.

Представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам Джим Риш прокомментировал недавние действия России, в частности, ее требования к Вашингтону и Альянсу.

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Сенатор о целях требований Москвы

Риш заявил, что предложения России не являются соглашениями о безопасности. На самом деле, это список уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить главу Кремля Владимира Путина.

Россия выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять,

– сказал Риш.

По его словам, Путин знает, что США и 29 их союзников по НАТО "не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор".

Сенатор призвал администрацию Джо Байдена и Альянс отклонить требования Москвы. Он также добавил, что НАТО должно быть готово к тому, что Путин использует отказ как повод для использования военной силы. Риш призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как в Кремле пойдут на обострение.

Требования России к НАТО и США: что известно

Москва выдвинула условия Североатлантического союза и Соединенным Штатам касательно гарантий безопасности. Одно из них касается того, что "Украина не должна войти в НАТО". Ранее в зарубежном ведомстве России заявили, что сближение Украины с Альянсом якобы создает угрозу масштабного конфликта в Европе.

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли требования России и подчеркнули, что главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас является вооруженная агрессия Москвы и российские войска у украинских границ.

В Германии уверены, что проводить переговоры с Россией нужно. Но нельзя разрешать ей указывать НАТО, что делать.

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