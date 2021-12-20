Представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ Джим Ріш прокоментував нещодавні дії Росії, зокрема її вимоги до Вашингтона та Альянсу.

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Сенатор про мету вимог Москви

Ріш заявив, що пропозиції Росії не є угодами про безпеку. Насправді це список поступок, які мають зробити США і НАТО, аби заспокоїти очільника Кремля Володимира Путіна.

Росія висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти,

– сказав Ріш.

За його словами, Путін знає, що США та 29 їхніх союзників по НАТО "не ведуть і не вестимуть переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір".

Сенатор закликав адміністрацію Джо Байдена і Альянс відхилити вимоги Москви. Він також додав, що НАТО повинне бути готовим до того, що Путін використає відмову як привід для використання військової сили. Ріш закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як у Кремлі підуть на загострення.

Вимоги Росії до НАТО та США: що відомо

Москва висунула умови Альянсу та Сполученим Штатам щодо гарантій безпеки. Одна з них стосується того, що "Україна не має увійти до НАТО". Раніше у закордонному відомстві Росії заявили, що зближення України з Альянсом нібито створює загрозу масштабного конфлікту в Європі. \

У Міністерстві закордонних справ України відкинули вимоги Росії та наголосили, що головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія Москви та російські війська біля українських кордонів.

У Німеччині впевнені, що проводити перемовини з Росією необхідно. Але не можна дозволяти їй вказувати НАТО, що робити.

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