Россия реанимирует секретный объект в Крыму для своих кораблей: что придумал Путин

Россия начала строительство дополнительной инфраструктуры возле так называемого "Объект 825" в Балаклаве на юге Крымского полуострова. Враг стремится к тому, чтобы эту базу мог использовать Черноморский флот России.

Расследователи отмечают, что снаружи строительство выглядит так, будто россияне строят дополнительные причалы для прогулочных яхт. Однако, учитывая специфику объекта, назначение работ может быть только военным – то есть восстановить базу в Балаклаве.

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Россия хочет прятать свои корабли от украинских ракет

Когда россияне начали восстанавливать базы "Объект 825", полностью восстановили туннельный проход для захода субмарин в укрытие.

. "Объект 825" – база, где когда-то размещался секретный советский подземный объект для подлодок. "Объект 825" был предназначен для укрытия, ремонта и обслуживания подлодок 613 и 633 проектов, а также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих субмарин. В канале (длиной 602 метра) объекта могло разместиться 7 подлодок указанных проектов.

Россия хочет восстановить "Объект 825" / Инфографика HI Sutton

Также оккупантам пришлось полностью восстанавливать вентиляционную систему, которая в советское время обеспечивала работу базы. Это говорит о том, что Россия восстанавливает базу не для туристов.

Кроме того, не следует забывать, что Балаклава – один из "опорных пунктов" для кораблей береговой охраны ФСБ.



Россия ведет работу по восстановлению "Объекта 825" / Инфографика HI Sutton

Авторы публикации считают, что Россия планирует использовать бывшую базу в Балаклаве как укрытие от противокорабельных ракет Украины, в частности, "Нептунов" и "Гарпунов".

В апреле 2021 года Украина утопила в Черном море российский крейсер "Москва". После этого корабельная группировка России начала прятаться за Крымским полуостровом.

Пока рано говорить о том, сколько боевых кораблей смогут разместить новые объекты и какие-то классы. Предполагается, что в случае завершения строительства, объект станет базой-спутником Севастополя.

Наиболее вероятно, что Россия будет прятать в Балаклаве подлодки, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Причина в том, что "Объект 825" не рассчитан на укрытие больших надводных кораблей.

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