Прямо на Керченском мосту Россия разместила ЗРПК "Панцирь-С1"
Источник:"Крымский ветер"
Во временно оккупированном Крыму становится все более неспокойно. Россия всячески пытается защитить объекты на полуострове.
Россия пытается обезопасить Керченский мост от возможных ударов. Прямо на мосту Россия разместила ЗРПК "Панцирь-С1".
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Находится там уже некоторое время
На спутниковых снимках этот комплекс можно заметить как минимум в течение месяца. Активисты "Крымского ветра" также отметили, что есть реальные фото.
Кроме этого, в сети также распространили видео, на котором можно отследить передвижение "Панциря" по периметру Крымского моста.
Россияне поставили "Панцирь-С1" на Керченском мосту: смотрите видео
Что такое "Панцирь-С1"Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России.
Российские оккупанты начали строить вдоль Керченского моста новую конструкцию, которая похожа на параллельный мост.
Соответствующие кадры обнародовали в местном телеграм-канале. Стоит заметить, что Россия также завершила строительство железной дороги от Ростова до оккупированного Мариуполя, которой враги могут перебрасывать оружие и технику.