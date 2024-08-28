Прямо на Керченском мосту Россия разместила ЗРПК "Панцирь-С1"

Во временно оккупированном Крыму становится все более неспокойно. Россия всячески пытается защитить объекты на полуострове.

Россия пытается обезопасить Керченский мост от возможных ударов. Прямо на мосту Россия разместила ЗРПК "Панцирь-С1".

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Находится там уже некоторое время

На спутниковых снимках этот комплекс можно заметить как минимум в течение месяца. Активисты "Крымского ветра" также отметили, что есть реальные фото.

Кроме этого, в сети также распространили видео, на котором можно отследить передвижение "Панциря" по периметру Крымского моста.

Россияне поставили "Панцирь-С1" на Керченском мосту: смотрите видео

Что такое "Панцирь-С1" Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России.

Российские оккупанты начали строить вдоль Керченского моста новую конструкцию, которая похожа на параллельный мост.

Соответствующие кадры обнародовали в местном телеграм-канале. Стоит заметить, что Россия также завершила строительство железной дороги от Ростова до оккупированного Мариуполя, которой враги могут перебрасывать оружие и технику.