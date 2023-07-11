Россия пыталась атаковать Киев "Шахедами": все вражеские цели сбиты

Киев и область подверглись очередному удару "Шахедами" в ночь на 11 июля. К счастью, ПВО сработала на отлично и все вражеские цели удалось сбить еще на подступах к столице.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, враг во второй раз в июле атаковал Киев с воздуха. Как и ранее, оккупанты применили барражирующие боеприпасы Shahed. Запускали их с южного направления, вероятно, из краснодарского края России.

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Отличная работа ПВО

По словам Попко, силы и средства ПВО уничтожили все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева.

Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!

– подчеркнул начальник КМВА.

Он добавил, что данные оперативного строительства обновляются и уточняются. Потому попросил следить за новыми сообщениями.

"Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!", – добавил Попко.

В последний раз Россия атаковала Киев "Шахедами" под утро 2 июля. Тогда тоже силы ПВО сбили все вражеские цели

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Воздушные силы сообщали, что оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, в том числе из Приморско-Ахтарска.

Тревоги постепенно распространялись с Юга, а затем дошли до Востока и даже Киева.

Сообщали о взрывах в Одесской и Черкасской областях. Предварительно, работала ПВО.

Также было громко в Киеве. По информации КМВА, вражеские дроны сбивали на подступах к столице.

По данным мониторинговых сообществ, оккупанты запускали дроны группами.

Кроме того, во время тревог была угроза ракетного удара по Запорожью. Воздушные силы предупреждали об активности авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

на подступах к столице.