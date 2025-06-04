Россияне во время обмена хотели передать Украине тела своих павших солдат, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ранее во время обмена российская сторона вместе с погибшими украинскими военными пыталась передать тела своих павших солдат. Поэтому на этот раз Украина требовала четкой идентификации.

А также правильной подготовки к обмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Что заявил Зеленский об обмене телами с Россией

По словам украинского главы государства, в российских документах указано, что они идентифицировали лишь 15% или 20% из шести тысяч тел погибших, которых могут передать в рамках нового этапа обмена.

Поэтому так и договорились, что подготовим все правильно, чтобы была четкая идентификация, потому что мы не шутим с нашими военными и нашими погибшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что у нас уже был прецедент,

– говорит Зеленский.

Он также добавляет, что подготовка к обмену телами военных начнется после завершения обмена пленными.

К слову, 4 июня министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирылом Будановым провели совещание относительно будущих обменов пленными с Россией.

Во время него обсудили шаги для возвращения тяжелобольных и тяжело раненых бойцов, а также репатриации тел павших воинов.