Россияне во время обмена хотели передать Украине тела своих павших солдат, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что во время обмена российская сторона пыталась передать тела своих солдат вместе с погибшими украинскими военными.
- Российские документы указывают, что только 15% или 20% из шести тысяч тел погибших могут быть идентифицированы для обмена.
- Подготовка к обмену телами начнется после завершения обмена пленными.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ранее во время обмена российская сторона вместе с погибшими украинскими военными пыталась передать тела своих павших солдат. Поэтому на этот раз Украина требовала четкой идентификации.
А также правильной подготовки к обмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.
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Что заявил Зеленский об обмене телами с Россией
По словам украинского главы государства, в российских документах указано, что они идентифицировали лишь 15% или 20% из шести тысяч тел погибших, которых могут передать в рамках нового этапа обмена.
Поэтому так и договорились, что подготовим все правильно, чтобы была четкая идентификация, потому что мы не шутим с нашими военными и нашими погибшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что у нас уже был прецедент,
– говорит Зеленский.
Он также добавляет, что подготовка к обмену телами военных начнется после завершения обмена пленными.
К слову, 4 июня министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирылом Будановым провели совещание относительно будущих обменов пленными с Россией.
Во время него обсудили шаги для возвращения тяжелобольных и тяжело раненых бойцов, а также репатриации тел павших воинов.