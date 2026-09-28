Об изменении геополитической ситуации в эфире 24 Канала рассказал научный сотрудник Европейского центра политики в Киеве Роман. По его словам, с момента создания "Нормандского формата" позиция Вашингтона в отношении Москвы стала значительно мягче. Соединенные Штаты даже начали ситуативно сотрудничать с агрессором во время голосований в ООН.

Как Россия использует смену власти

С приходом новой администрации Дональда Трампа российские власти получили реальный шанс усилить раскол между Западом и уже добились в этом определенных успехов. Желание Вашингтона дистанцироваться от украинских дел продиктовано прежде всего внутриполитическими причинами.

"Сейчас у нас другая ситуация. Теперь США стали мягче в отношении России",

– Роман.

Он добавил, что Кремль в течение длительного времени придерживается имперской стратегии разделения союзников, которая сейчас начала приносить результаты.

Причины новых ударов по Украине

Оценивая последнюю волну российских атак, аналитик пояснил, что это своеобразный контрудар в ответ на успешные действия Украины против экономики оккупантов. Агрессор всегда был готов к террористическим методам ведения войны, независимо от украинских ответных ударов. Нынешняя эскалация объясняется прежде всего технологическими достижениями российского военно-промышленного комплекса.

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Напомним, ранее мы писали, что Соединенные Штаты постепенно теряют статус единственного глобального гегемона в сфере безопасности. Почему европейские государства вынуждены искать новые форматы сотрудничества и создавать альянсы в обход Вашингтона, пояснил политолог.

В то же время западные партнеры сами позволили России укрепиться, когда в начале полномасштабного вторжения заняли ошибочную позицию невмешательства. Теперь агрессор целенаправленно создает напряженность в европейских странах с помощью диверсий и провокаций, отметил эксперт.