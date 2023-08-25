Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он убежден, что ничего полезного, кроме пушки, в этом танке нет.

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Будут ли эффективны ИС-8 на фронте

Танк ИС-8 (или Т-10) стоял на вооружении российской армии до 1993 года. Советский Союз изготовил несколько тысяч таких машин во второй половине 1950-х, прежде чем понял их неэффективность. Из-за того, что ИС-8 имеет очень большой вес, его надежность существенно снижается, а расход топлива и смазки необоснованно высок.

"Это чрезвычайно неэффективное оружие, которое не имеет ничего, кроме 122-мм пушки. Его бронирование абсолютно неэффективно против современных противотанковых боеприпасов, и никакая модернизация не сможет этого изменить", – отмечает военный эксперт.

Сама концепция "тяжелого танка", лежавшая в основе сотворения всей серии танков ИС, является рудиментом Второй мировой войны. Вместо устаревшего распределения на тяжелые, среде и легкие танки, военная мысль еще в середине прошлого столетия пришла к тому, чтобы использовать один "основной боевой танк" для выполнения всех возможных задач.

Андрей Крамаров о танке ИС-8: смотрите видео

Исходя их этого, ИС-8 можно использовать разве что для стрельбы с закрытых огневых позиций. Скорее всего, по мнению Крамарова, расконсервацией этиї танков Россия может попытаться компенсировать свои рекордные потери в артиллерии.

Что известно появление ИС-8