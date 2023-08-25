Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він переконаний, що нічого корисного, окрім гармати, в цьому танку немає.

Дивіться також Росія відправляє на війну в Україну раритетні танки з музеїв, – CNN

Чи будуть ефективними ИС-8 на фронті

Танк ИС-8 (або Т-10) стояв на озброєнні російської армії до 1993 року. Радянський Союз виготовив кілька тисяч таких машин у другій половині 1950-х, перш ніж зрозумів їхню неефективність. Через те, що ИС-8 має дуже велику вагу, його надійність суттєво знижується, а розхід палива та мастила є необґрунтовано високим.

"Це надзвичайно неефективна зброя, яка немає нічого, крім 122-мм гармати. Його бронювання абсолютно неефективне проти сучасних протитанкових боєприпасів, і ніяка модернізація не зможе цього змінити", – наголошує військовий експерт.

Сама концепція "важкого танку", яка лежала в основі створення всієї серії танків ИС, є рудиментом Другої світової війни. Замість застарілого розподілу на важкі, середі та легкі танки, військова думка ще в середині минулого сторіччя прийшла до того, щоб використовувати один "основний бойовий танк" для виконання усіх можливих завдань.

Андрій Крамаров про танк ИС-8: дивіться відео

Виходячи з цього, Ис-8 можна використовувати хіба що для стрільби із закритих вогневих позицій. Найімовірніше, на думку Крамарова, розконсервацією цього танку Росія може спробувати компенсувати свої рекордні втрати в артилерії.

Що відомо появу ИС-8