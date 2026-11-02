Плохая новость для российского правительства: как и почему Кремль в панике распродает свое золото

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала эксперт Вячеслав объяснил, почему Россия начала беспрецедентную распродажу своих золотых резервов.

Золото всегда было для России одной из главных финансовых опор на случай кризиса. Однако теперь Кремль вынужден распродавать этот стратегический запас, чтобы залатать бюджетные дыры. Речь идет не просто о сокращении резервов: из-за санкций и ограниченных возможностей экспорта Россия теряет миллиарды на продаже золота, сбывая его по значительно более низким ценам и прибегая к теневым схемам.

Почему российская экономика оказалась в таком положении, сколько Кремль уже потерял на золотых резервах и может ли эта тенденция приблизить новый обвал – об этом специально для 24 Канала рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

Почему Россия распродает золото

Россия начала массовую распродажу своих золотых запасов. По словам эксперта Вячеслава Ширяева, нынешняя ситуация и темпы реализации золота напоминают кризис 1998 года. Главной движущей силой этого процесса является необходимость закрывать огромные дыры в государственном бюджете.

Существуют две фундаментальные причины такого поведения российского экономического блока:

Первая причина – стремительное ухудшение торгового и платежного балансов страны;

– стремительное ухудшение торгового и платежного балансов страны; Вторая причина – непосредственные бюджетные проблемы, которые вынуждают власти копировать операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).

На практике это выглядит так: под эмиссию ничем не обеспеченных рублей Центральный банк России и ФНБ осуществляют операции по реализации золота. Если бы ситуация с наполнением бюджета оставалась под контролем, российские власти никогда бы не стали растрачивать свою единственную финансовую "подушку" с такими катастрофическими темпами. В частности, еще одной причиной является сокращение нефтегазовых поступлений.

К каким теневым схемам прибегает Кремль

Параллельно с уменьшением физических объемов золота Россия сталкивается с еще одной критической проблемой – стремительным падением его стоимости на специфическом для России рынке.

Цена за тройскую унцию (специальная единица измерения массы, – 24 Канал) российского золота, подпадающего под санкции, уже упала ниже 4 тысяч долларов. Эксперт отмечает, что ориентироваться на официальные биржевые котировки не стоит, ведь Россия не может продавать свой актив по рыночным ценам, которые весной достигали 5500 долларов за унцию.

В настоящее время легальные или полулегальные продажи возможны только в Гонконг по более или менее "белым" схемам. Остальные объемы реализуются через "серые" каналы: страны Южного Кавказа, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, откуда оно попадает на западные рынки.

Однако такие операции сопровождаются огромными дисконтами и специфическими схемами, из-за которых Россия теряет значительную часть стоимости своего актива. В целом, только за последние полгода общий объем золотого запаса России в денежном эквиваленте сократился на 20–22%. Это произошло как из-за снижения цен, так и из-за одномоментной распродажи около 2 миллионов унций.

В Службе внешней разведки сообщили, что с декабря 2025 года Россия потеряла примерно 62 тонны золота, или 2,7% резервов Центробанка. Интересно, что за продажу золота из Фонда национального благосостояния российский Минфин получает рубли.

Каковы будут последствия для российской экономики

Такие панические действия Центробанка России посылают крайне негативный сигнал всем игрокам рынка, инвесторам и покупателям российского государственного долга. Распродажа золота рекордными темпами вызывает обоснованные сомнения в том, сможет ли Россия через 1–2 года выполнять свои обязательства по облигациям федерального займа.

Это, в свою очередь, ставит под угрозу стабильность курса рубля, провоцируя ожидания неизбежной девальвации и неконтролируемой инфляции. Ситуация с золотым запасом в настоящее время является максимально неблагоприятной для российского правительства.

По прогнозам Вячеслава Ширяева, темпы распродажи не только не уменьшатся, но и ускорятся. Ожидается, что в декабре и январе будут установлены новые рекорды по продаже золота. При этом формируется замкнутый круг: чем больше золота Россия вынуждена сбрасывать на теневой рынок, тем дешевле она его продает, теряя последние ликвидные резервы.

Ширяев об экономических проблемах России: смотрите видео