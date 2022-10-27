Россия распространила фейк о муляже с "грязной бомбой": почему оккупанты попали в патовую ситуацию

Если попытаться поставить себя на место россиян и посмотреть на эту войну так, как это видят они, то в шантаже с "грязной бомбой" есть определенная логика. Россияне наконец приходят к трезвому выводу, что они в стратегической ловушке, и что они проиграют эту войну.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что, учитывая такое осознание, им нужно искать выход из этой патовой для них ситуации.

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В первую очередь, по словам Черника, оккупанты поняли, что с украинцами за стол переговоров они не сядут.

Следовательно, начали думать, как приобщить к переговорному процессу те государства, которые в теории, могли бы заставить Украину сесть за стол переговоров.

Это уникальный психологический прием, очень действенный и он называется – прием привлечения. Так вот, Шойгу и Герасимов звонят своим коллегам и рассказывают, что украинцы вот-вот применят "грязную бомбу", поэтому их надо вместе успокоить,

– говорит эксперт.

Тиранический режим в России – держит пропаганда

А второй момент, по мнению Петра Черника, не стоит забывать о высоком уровне пропаганды. И должен напомнить, что любой тиранический режим держится на лояльности собственного населения.

Подробнее о ловушке российского режима: смотрите видео

"Как только режим теряет лояльность – он погибает, стоит лишь вспомнить историю Хусейна или Каддафи. В сухом остатке – наш враг подходит к надлому, но это длительный процесс, который может занять месяцы", – резюмирует Петр Черник.

Очередной фейк россиян о "грязной" ядерной бомбе