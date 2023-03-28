"ВСУ запугивает людей где-то в Донецке": Россия опозорилась жалким фейком, который распространил МИД

Российские пропагандисты продолжают "удивлять" своим "творчеством". Весь день местный сегмент интернета распространял видео, на котором якобы украинский воин запугивает женщину с ребенком. Это постановление распространил даже кремлевский МИД.

Россияне распространили в сети "феерические кадры" якобы снятые на видеорегистратор женщиной, которая якобы обогнала колонну ВСУ и из-за этого ее "запугивал" украинский боец, сообщает 24 Канал. Однако если учесть идентификацию места съемки, то получается, что украинские войска уже где-то между Донецком и Макеевкой.

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Эпический фейк или история провала россиян

Утром 27 марта весь российский сегмент интернета буквально разрывали кадры, где якобы боец ВСУ угрожает женщине с ребенком, потому что "пыталась обогнать колонну". Но россияне не учли несколько моментов:

Использование видеорегистраторов во время войны запрещено, а опубликованные кадры сняты на него. Если бы даже предположить, что это были украинские военные, то на такое они бы внимание точно обратили;

Кузов автомобиля, который представлен как якобы украинский – изготовлен в России и такие никогда не завозили в Украину;

Место съемки видео легко идентифицировать, что сделали специалисты, которые определили, что видео снято в Горняцком районе Макеевки возле Донецка. Пропагандисты, кажется, так верят в ВСУ, что уже уверены в том, что они уволили Донецк и держат курс на Макеевку.

Сценарий видео от пропагандистов достаточно типичен – "злой украиноязычный военный ВСУ запугивает русскоязычную женщину и заставляет ее разговаривать на государственном языке". Интересно, что у актера, игравшего якобы бойца ВСУ, украинский звучит почти хорошо, однако заметные огрехи можно услышать.

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А потом наступило прозрение. Сначала в сети идентифицировали место съемок видео. Вслед за тем даже самые ярые пропагандисты начали признавать – это фейк. Однако один из самых больших пропагандистов-военкоров говорит, что горе-монтажеры просто так учатся. Остальные же ищут оправдания.



Пропагандисты сами опровергают это видео / Скриншот



Место съемок, идентифицируемое россиянами / Скриншот



Место съемок фейка на карте Донбаса / Коллаж 24 Канала

Пока пропагандисты опровергали фейк, российский МИД решил распространить его, обвиняя украинцев в нацизме – типично для Кремля. Правда, его впоследствии удалили. Однако Интернет все помнит.



Российский МИД распространил этот фейк / Фото из сети

Таким образом, попытка дискредитировать украинцев со стороны россиян превратилась в очередной позор для захватчиков.