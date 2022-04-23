Россия распространяет фейки о "голодающей Литве", чтобы отвлечь своих граждан от кризиса

Один из прокремлевских пропагандистских порталов показал видеосюжет, где жители Литвы якобы доедают остатки продовольствия. Лживый ролик, утверждающий, что литовцам якобы грозит голод, пытается отвлечь россиян от собственного кризиса.

Манипулятивное видео портала Baltnews показывает, что граждане Литвы якобы доедают остатки продовольствия в магазинах пусто, а литовцам вскоре грозит голод. Центр противодействия дезинформации Украины сообщает, что ролик – манипулятивный фейк.

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Прокремлевский канал утверждает, что будто примерно пятая часть литовцев находится за чертой бедности, в магазинах Литвы продаются старые запасы, а из-за санкций против России еще и якобы может возрасти инфляция с 7 до 12 процентов.

В ЦПИ заявили, что ресурс занимается манипуляциями и извращением фактов.

Кадры пустых полок — январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставку товаров в магазины ЕС. Надписи на этикетках супермаркета – на английском языке. ЕС не угрожает нехватка продовольствия. Ее участники самодостаточны по большинству видов сельскохозяйственной продукции,

– написали в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что такими роликами Россия пытается отвлечь своих граждан от кризиса собственной экономики из-за санкций – в начале 2022 года инфляция достигла 16,7%, а к концу года вырастет до 20%.

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