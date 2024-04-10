Пытаются убить двух зайцев: что означают ИПСО России о "заходе в Работино"

Украинские Силы обороны опровергли информацию, что россияне якобы "зашли в Работино" Запорожской области. Это традиционное ИПСО врага, имеющее две цели.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что на самом деле может происходить на данном отрезке.

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Как действует российское ИПСО

Распространяя подобную дезинформацию, россияне, во-первых, хотят поднять так называемый боевой дух своей армии, считает Жданов. Оккупанты хотят продемонстрировать их обществу "победы". Во-вторых, деморализовать украинцев.

"Это деморализация нашего общества в плане того, что они "получают преимущество за преимуществом" на фронте. Дело в том, что в Работино негде закрепиться. Там сплошная каменная пустыня – это все, что осталось от населенного пункта", – объяснил он.

Военный эксперт добавил, что время от времени в данный населенный пункт прорываются вражеские ДРГ. Они действуют по принципу того же ИПСО, то есть как только заезжают – пытаются обустроить какие-то укрепления, но их "встречают" наши Силы обороны.

Наши войска начинают охоту на эти бронегруппы. И, как я знаю, если одному или двум пехотинцам удалось выйти из Работино, то это для них (россиян – 24 Канал) счастье. А так все сжигается: и бронетехника, и личный состав,

– добавил Жданов.

Отметим, военные 65 отдельной механизированной бригады отметили, что ситуация возле Работино остается под нашим контролем. Украинские защитники продолжают держать оборону возле этого населенного пункта.

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