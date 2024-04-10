Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинским военным срочно необходимы дальние средства поражения. Между тем россияне продолжают сбрасывать на город большое количество управляемых авиабомб.

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"Двойной удар"

По словам Свитана, для такой тактики нужно достаточное количество силы и средств. Схема "двойного удара" прописана во всех учебниках для выполнения боевых задач и не является новым явлением.

На броню сажают пехоту и пытаются одновременно с нескольких направлений атаковать. То есть происходит фронтальный удар и полуобхват,

– пояснил военный эксперт.

Сейчас россияне могут применять эту тактику благодаря тому, что почва подсохла и погода позволяет им вывести свою технику. С выводом техники, по мнению Свитана, у россиян появилась мобильность, ведь "двойной удар" нельзя применять с помощью малых групп, а только масштабными наступлениями с помощью техники.

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Противодействие

Нашему командованию, по мнению военного эксперта, нужно находить способы противодействия. Лучший вариант – это дальние средства поражения, с помощью которых можно уничтожить большое количество техники и пехоты.

Артиллерия, авиация, дроны – оптимальный вариант,

– подчеркнул Свитан.

Управляемые авиабомбы

По словам военного эксперта, единственная проблема в районе Часового Яра – это увеличение самолетов, которые сбрасывают управляемые авиабомбы. Россияне "засыпают" Часов Яр КАБами. Это означает, что Украина не имеет достаточного количества систем ПВО, поэтому россияне прорываются, применяя эти авиабомбы в больших количествах.

Сейчас россияне начали подходить ближе. Если раньше они сбрасывали авиабомбы на расстоянии 40 – 50 километров, то сейчас они подходят на расстояние до 20 километров,

– отметил Свитан.

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