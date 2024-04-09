Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал 24 Каналу, что россияне попытаются усилить наступательные действия где-то в конце мая в начале июня. Он отметил, что оккупанты и сейчас наступают в Часовом Яру, где продолжаются ожесточенные бои.

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Цель разрушений

Как отметил военный эксперт, россияне придерживаются привычной для их армии тактики – уничтожить город, а потом захватить. Часов Яр не исключение, там они бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.

Они пытаются превратить город в руины. В руинах держать оборону труднее (для ВСУ – 24 Канал), чем в городе, который еще может функционировать. Затем они этот город пытаются захватить,

– рассказал Гетьман.

По мнению Гетьмана, противодействие оккупационным силам одно – большее количество вооружения.

Чтобы обстрелов Часового Яра стало меньше – надо делать контрбатарейную борьбу. Уничтожать вражеские силы, вражеские артиллерийские системы, и таким образом уменьшать количество их обстрелов,

– сказал военный эксперт.

Почему спешит Путин

Алексей Гетьман предположил, что российская армия так интенсивно штурмует Часов Яр, потому что подстраиваются под определенные даты, которые важны Владимиру Путину.

Они (россияне – 24 Канал) же празднуют 9 мая. Весь мир отмечает день траура. Память по погибшим от тоталитарных режимов, которые привели к десяткам миллионов жертв. А у россиян "победобесие" – они празднуют победу. Поэтому они могут "подтягиваться" к этой дате,

– отметил он.

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