Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал 24 Каналу, что россияне попытаются усилить наступательные действия где-то в конце мая в начале июня. Он отметил, что оккупанты и сейчас наступают в Часовом Яру, где продолжаются ожесточенные бои.
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Цель разрушений
Как отметил военный эксперт, россияне придерживаются привычной для их армии тактики – уничтожить город, а потом захватить. Часов Яр не исключение, там они бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.
Они пытаются превратить город в руины. В руинах держать оборону труднее (для ВСУ – 24 Канал), чем в городе, который еще может функционировать. Затем они этот город пытаются захватить,
– рассказал Гетьман.
По мнению Гетьмана, противодействие оккупационным силам одно – большее количество вооружения.
Чтобы обстрелов Часового Яра стало меньше – надо делать контрбатарейную борьбу. Уничтожать вражеские силы, вражеские артиллерийские системы, и таким образом уменьшать количество их обстрелов,
– сказал военный эксперт.
Почему спешит Путин
Алексей Гетьман предположил, что российская армия так интенсивно штурмует Часов Яр, потому что подстраиваются под определенные даты, которые важны Владимиру Путину.
Они (россияне – 24 Канал) же празднуют 9 мая. Весь мир отмечает день траура. Память по погибшим от тоталитарных режимов, которые привели к десяткам миллионов жертв. А у россиян "победобесие" – они празднуют победу. Поэтому они могут "подтягиваться" к этой дате,
– отметил он.
Часов Яр: основные новости
- Россия пытается захватить Часов Яр и постоянно обстреливает город. Однако иногда российские военные, возможно случайно, обстреливают собственные позиции. Олег Калашников, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, рассказал о случаях, когда российские штурмовики обстреливали собственную пехоту под Часовым Яром.
- Несмотря на многочисленные атаки российской армии, украинские защитники продолжают держать оборону. В течение последних суток было зафиксировано 56 боевых столкновений, из которых 20 произошли на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Утром 9 апреля, враг продолжает обстреливать гражданские населенные пункты и не прекращает попыток атаковать.
- Пропаганда Кремля распространила информацию о том, что российские оккупанты появились в пригороде Часового Яра. Однако представитель Восточного командования ВСУ отверг эти утверждения. Он отметил, что информация о присутствии российских военных в пригороде Часового Яра на самом деле не соответствует действительности.