Олексій Гетьман, військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, розповів 24 Каналу, що росіяни спробують посилити наступальні дії десь наприкінці травня на початку червня. Він зазначив, що окупати й зараз наступають у Часовому Яру, де тривають запеклі бої.

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Мета руйнувань

Як зазначив військовий експерт, росіяни дотримуються звичної для їхньої армії тактики – знищити місто, а тоді захопити. Часів Яр не виняток, там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.

Вони намагаються перетворити місто в руїни. В руїнах тримати оборону важче (для ЗСУ – 24 Канал), ніж у місті, яке ще може функціонувати. Потім вони це місто намагаються захопити,

– розповів Гетьман.

На думку Гетьмана, протидія окупаційним силам одна – більша кількість озброєння.

Щоб обстрілів Часового Яру стало менше – треба робити контрбатарейну боротьбу. Нищити ворожі сили, ворожі артилерійські системи, і таким чином зменшувати кількість їхніх обстрілів,

– сказав військовий експерт.

Чому поспішає Путін

Олексій Гетьман припустив, що російська армія так інтенсивно штурмує Часів Яр, бо підлаштовуються під певні дати, які важливі Владіміру Путіну.

Вони (росіяни – 24 Канал) ж святкують 9 травня. Весь світ відмічає день жалоби. Пам’ять за загиблими від тоталітарних режимів, які призвели до десятків мільйонів жертв. А в росіян "побєдобєсіє" – вони святкують перемогу. Тому вони можуть "підтягуватися" до цієї дати,

– зауважив він.

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