Кремль поставил четкую задачу: Россия продвигает три темы в информационной войне
Россия в течение десятилетий активно распространяла пропаганду в Украине. С начала полномасштабного вторжения наша страна начала мощную борьбу с вражескими нарративами.
Россияне пытаются использовать все возможные инструменты для доступа к украинской аудитории. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.
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Путин поставил задачу
Сейчас Кремль продвигает три главные магистральные темы с разными ответвлениями:
- мобилизация и все, что с ней связано. Например, работа территориальных центров комплектации, военкомов, ход мобилизации;
- коррупция;
- работа власти, попытки поссорить власть с оппозицией и т.д.
"Администрация диктатора Владимира Путина поставила задачу всем своим подчиненным организациям поддерживать и стимулировать публикацию в иностранных медиа информации о коррупции в Украине", – отметил руководитель Центра стратегических коммуникаций.
Какие нарративы сейчас распространяет российская пропаганда: смотрите видео
Какие инструменты использует Кремль для распространения пропаганды
После того как Украина закрыла российские телеканалы, а также российские телеканалы, которые мимикировали себя под украинские, но на самом деле существовали за деньги россиян, у Кремля осталось меньше доступа к украинской аудитории и теперь российские захватчики пытаются использовать то, что осталось.
В первую очередь это соцсети, не имеющие границ и ограничений, поэтому россияне эффективно используют этот инструмент. Второй инструмент это вход в наши медиа через западные СМИ,
– сказал Соловей.
Сейчас украинские медиа не цитируют российские, но очень часто берут информацию у иностранных. А выяснить, как на этих ресурсах появилась информация, невозможно.
"Активнее всего россияне используют эти два ресурса. Относительно соцсетей обычно ботофермы, но в мае произошел всплеск платной рекламы. Россияне работают не очень креативно – выкупают рекламы и постятся свои агитки на украинскую аудиторию", – добавил руководитель Центра стратегических коммуникаций.
Российская пропаганда: последние новости
- В ночь на 14 августа страна-террорист Россия совершила очередную массированную атаку по Одессе. Вражеские ракеты попали в местный супермаркет, полностью разрушив его. В то же время Москва цинично лжет якобы две ракеты украинской ПВО сошли с траектории и попали по одесскому супермаркету.
- Вечером 10 августа российская ракета попала в Reikartz, расположенный в центре Запорожья. В значительной части российских сообщений об ударе по гостинице в Запорожье говорится, что там якобы дислоцировались "наемники". Правда, россияне так и не определили, будь то украинские или иностранные солдаты.
- В столице возле Киево-Печерской лавры неизвестны раздавали прохожим открытки с призывами то ли разделить Украину, то ли "зачистить" ее от украинцев. Открытки наполнены российскими нарративами, направленными на расшатывание внутренней общественно-политической ситуации в Украине.