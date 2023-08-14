Кремль поставил четкую задачу: Россия продвигает три темы в информационной войне

Россия в течение десятилетий активно распространяла пропаганду в Украине. С начала полномасштабного вторжения наша страна начала мощную борьбу с вражескими нарративами.

Россияне пытаются использовать все возможные инструменты для доступа к украинской аудитории. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

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Путин поставил задачу

Сейчас Кремль продвигает три главные магистральные темы с разными ответвлениями:

мобилизация и все, что с ней связано. Например, работа территориальных центров комплектации, военкомов, ход мобилизации;

коррупция;

работа власти, попытки поссорить власть с оппозицией и т.д.

"Администрация диктатора Владимира Путина поставила задачу всем своим подчиненным организациям поддерживать и стимулировать публикацию в иностранных медиа информации о коррупции в Украине", – отметил руководитель Центра стратегических коммуникаций.

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Какие инструменты использует Кремль для распространения пропаганды

После того как Украина закрыла российские телеканалы, а также российские телеканалы, которые мимикировали себя под украинские, но на самом деле существовали за деньги россиян, у Кремля осталось меньше доступа к украинской аудитории и теперь российские захватчики пытаются использовать то, что осталось.

В первую очередь это соцсети, не имеющие границ и ограничений, поэтому россияне эффективно используют этот инструмент. Второй инструмент это вход в наши медиа через западные СМИ,

– сказал Соловей.

Сейчас украинские медиа не цитируют российские, но очень часто берут информацию у иностранных. А выяснить, как на этих ресурсах появилась информация, невозможно.

"Активнее всего россияне используют эти два ресурса. Относительно соцсетей обычно ботофермы, но в мае произошел всплеск платной рекламы. Россияне работают не очень креативно – выкупают рекламы и постятся свои агитки на украинскую аудиторию", – добавил руководитель Центра стратегических коммуникаций.

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