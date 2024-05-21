Осознайте, в чью игру вы играете: почему не стоит сейчас говорить о выборах

20 мая активизировалась разная нечисть по поводу якобы "окончания полномочий президента Украины". Мол, уже скоро!

Стратегическая задача Кремля

Уже столько раз все говорили на эту тему и подробно разжевывали, что добавить нечего. Я лишь подведу небольшой штрих.

К теме Отложенные выборы: что будет после 20 мая

Сегодня российская пропаганда агрессивно разгоняет вброс на эту тему от имени пресс-бюро Службы внешней разведки государства-агрессора. Ранее лично глава СВР Сергей Нарышкин высказывался по поводу "после 20 мая".

На СВР России возложена задача проведения кампании с целью ослабления международной помощи и дестабилизации ситуации в Украине вокруг темы президентских полномочий, легальности, легитимности, выборов и тому подобное. Они этого не скрывают.

Именно поэтому – и за рубежом, и в Украине – все должны осознавать контекст того, что происходит, и параметры дискуссии. Осознавать, в чью игру вы играете. Чтобы добрые намерения не привели туда, куда часто приводят.

Я уже несколько раз говорил: паралич власти и внутренняя дестабилизация – это необходимое условие и единственный сценарий, который позволит Кремлю решить стратегические задачи в Украине. Иначе им не получается. В 2022 году именно это у них не получилось. Поэтому и не надо им помогать.