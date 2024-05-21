Стратегічне завдання Кремля

Уже стільки разів всі говорили на цю тему та детально розжовували, що додати нічого. Я лише підведу невеликий штрих.

До теми Відкладені вибори: що буде після 20 травня

Сьогодні російська пропаганда агресивно розганяє вкид на цю тему від імені пресбюро Служби зовнішньої розвідки держави-агресорки. Раніше особисто голова СЗР Сєргєй Наришкін висловлювався з приводу "після 20 травня".

На СЗР Росії покладене завдання проведення кампанії з метою ослаблення міжнародної допомоги та дестабілізації ситуації в Україні навколо теми президентських повноважень, легальності, легітимності, виборів тощо. Вони цього не приховують.

Саме тому – і за кордоном, і в Україні – всі повинні усвідомлювати контекст того, що відбувається, і параметри дискусії. Усвідомлювати, у чию гру ви граєте. Щоби добрі наміри не привели туди, куди часто приводять.

Я вже кілька разів говорив: параліч влади та внутрішня дестабілізація – це необхідна умова та єдиний сценарій, який дозволить Кремлю вирішити стратегічні завдання в Україні. Інакше їм не виходить. 2022 року саме це у них не вийшло. Отож і не треба їм допомагати.