Нужен только указ Путина: Россия обсуждает введение военного положения, – росСМИ
Российские власти не исключают, что могут официально объявить военное положение или его отдельные элементы. Произойти это может уже после выборов в Госдуму.
Об этом пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на источники в федеральных и региональных органах власти России и руководство одной из оппозиционных фракций.
Что ожидает россиян?
Федеральное законодательство разрешает ввести военное положение только указом президента. В документе должна быть указана дата и время начала его действия.
Тогда россиян ждут жесткие ограничения:
- "замораживание" деятельности партий и организаций;
- запрещение любых массовых акций;
- отмена всех выборов;
- тотальная цензура;
- комендантский час и ограничение передвижения граждан;
- мобилизация мирных жителей и их имущество на работы, связанные с обороной.
Как пишет издание, эту идею поддерживают некоторые силовики, которые уже давно считали, что нужно перестать пытаться понравиться населению и "воевать всей страной".
Триггером может стать, например, провал на фронте.
Также собеседник в руководстве одной из думских фракций отметил, что положение России "становится все серьезнее" и без крайних мер стабилизировать ситуацию может не удаться.
Но, несмотря на это, указ Путина о военном положении может и не быть, потому что это разрушит систему максимального непривлечения россиян к военным делам.
Да и часть ограничений в России уже практически действует, к примеру, военная цензура.
Ситуация там всячески нагнетается. В частности, росгвардия обновила правила гражданской обороны. Впервые туда добавили положение о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".
Таким образом, росгвардия готовится подавлять протесты после возможной мобилизации, предполагают в ЦПИ.