Нужен только указ Путина: Россия обсуждает введение военного положения, – росСМИ

Российские власти не исключают, что могут официально объявить военное положение или его отдельные элементы. Произойти это может уже после выборов в Госдуму.

Об этом пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на источники в федеральных и региональных органах власти России и руководство одной из оппозиционных фракций.

Что ожидает россиян?

Федеральное законодательство разрешает ввести военное положение только указом президента. В документе должна быть указана дата и время начала его действия.

Тогда россиян ждут жесткие ограничения:

"замораживание" деятельности партий и организаций;

запрещение любых массовых акций;

отмена всех выборов;

тотальная цензура;

комендантский час и ограничение передвижения граждан;

мобилизация мирных жителей и их имущество на работы, связанные с обороной.

Как пишет издание, эту идею поддерживают некоторые силовики, которые уже давно считали, что нужно перестать пытаться понравиться населению и "воевать всей страной".

Триггером может стать, например, провал на фронте.

Также собеседник в руководстве одной из думских фракций отметил, что положение России "становится все серьезнее" и без крайних мер стабилизировать ситуацию может не удаться.

Но, несмотря на это, указ Путина о военном положении может и не быть, потому что это разрушит систему максимального непривлечения россиян к военным делам.

Да и часть ограничений в России уже практически действует, к примеру, военная цензура.

Ситуация там всячески нагнетается. В частности, росгвардия обновила правила гражданской обороны. Впервые туда добавили положение о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Таким образом, росгвардия готовится подавлять протесты после возможной мобилизации, предполагают в ЦПИ.