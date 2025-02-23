Россия расстреляла украинского пленного

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о появлении в сети кадров вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении.

Это свидетельствует об очередном сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в телеграм-канале Дмитрия Лубинца.

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Что известно о расстреле бойца на Курском направлении

Омбудсман отметил возможность расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов, враг поиздевался над воинами 82-й бригады. На кадрах, согласно обнародованной информации, видно, как россиянин сознательно стреляет в голову украинскому бойцу.

Расстрел украинских военнопленных – очередное доказательство бесчеловечной жестокости русской армии. Распространяющееся в соцсетях видео свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права,

– отметил Лубинец.

По его словам, он уже обратился в Организацию Объединенных Наций, а также Международный комитет Красного Креста. Украинский чиновник отметил, что Россия должна почувствовать последствия своих военных преступлений немедленно. Никаких дополнительных деталей на этот счет он пока не указал.

Напомним, в конце января российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных в Донецкой области. Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул систематичность таких преступлений из-за отсутствия ответственности. По факту расстрела идет расследование.