Це свідчить про чергове свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію у телеграм-каналі Дмитра Лубінця.

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Що відомо про розстріл бійця на Курському напрямку

Омбудсман вказав на можливість розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців, ворог познущався з воїнів 82-ї бригади. На кадрах, згідно з оприлюдненою інформацією, видно, як росіянин свідомо стріляє в голову українському бійцю.

Розстріл українських військовополонених – черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Лубінець.

За його словами, він вже звернувся до Організації Об'єднаних Націй, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста. Український посадовець наголосив, що Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно. Жодних додаткових деталей з цього приводу він наразі не вказав.

Нагадаємо, наприкінці січня російські військові розстріляли беззбройних українських військовополонених у Донецькій області. Омбудсман Дмитро Лубінець підкреслив систематичність таких злочинів через відсутність відповідальності. За фактом розстрілу триває розслідування.