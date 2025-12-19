Могут принудить Лукашенко, – обозреватель объяснил, какие планы Кремль имеет на Беларусь

В Германии сообщили, что Россия разместила на территории Беларуси 360 тысяч военных. Хотя эта цифра является достаточно дискуссионной, факт угрозы отрицать нельзя.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что российская армия в Беларуси может давить, в частности, на Александра Лукашенко. Есть несколько вариантов, для кого именно они могут представлять опасность.

Какие планы Кремль имеет на Беларусь?

Военный обозреватель объяснил, что Беларусь действительно может быть плацдармом для российского наступления на страны НАТО и Балтии. В этом году на территории страны проводили военные учения "Запад-2025". Кроме того, были случаи проникновения белорусских мигрантов в Польшу, присутствия ДРГ на границах Балтии, а также не стоит забывать о залете российских БпЛА с белорусской территории в страны Европы.

С другой стороны, и Германии заявили о 2 корпусах российских войск. Однако 2 корпуса – это 35 тысяч, а не 360.

Но 2 корпусов в Беларуси Путину будет достаточно, учитывая, что большинство генералитета Беларуси проходили обучение в России. Они могут заставить Лукашенко или белорусскую армию к активным действиям,

– подчеркнул он.

Тимочко добавил, что в то же время такие сообщения из Германии могут заставить Европу ускорить процесс милитаризации и подготовки своего общества к восприятию угрозы войны.

Интересно! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал мнение о том, что для того, чтобы в ЕС могли эффективно противодействовать угрозам со стороны России, необходимо усилить внутреннее сопротивление информационному потоку, сосредоточиться на финансировании баллистики и разрабатывали план противодействия во время любой угрозы со стороны России.

Не только войска: о какой еще потенциальной угрозе известно из Беларуси?