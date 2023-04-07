На шее у Лукашенко затягивается петля: ядерка России – средство зафиксировать оккупацию Беларуси

Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Самопровозглашенный президент государства Александр Лукашенко пока не осознает, что это загоняет его в петлю.

Безусловно, размещение ядерных ракет выгодно кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Его цель – зафиксировать контроль над Беларусью, ее фактическую оккупацию. Об этом 24 Каналу сказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка.

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Таким образом, россияне ставят точку: "Все, там наше ядерное оружие, это наша территория". Если зайдут переговоры о мире, они скажут, что Беларусь забирают себе, ведь там размещены их ракеты.

От Путина можно ожидать чего угодно

Как отмечает журналист, логично и рационально применение ядерного оружия не имеет никакого смысла. Это приведет к концу Путина, России и Кремля в считанные дни.

Но мы понимаем, что Путин ведет себя нерационально. Если бы он вел себя рационально, эта война бы не состоялась. От него можно ожидать чего угодно,

– уверяет журналист.

Когда он будет чувствовать, что Украина побеждает, он теряет поддержку, и в России элиты настроены против него – он может выкинуть любой фокус, сделав то, что нормальный человек никогда не сделал бы.

Лукашенко нужен только для оккупации Беларуси

Ранее Вячорка отмечал, что размещение тактического ядерного оружия – это мечта Лукашенко. Однако белорусский диктатор не понимает, что ему никто не позволит им управлять. Он все еще думает, что россияне привезут ему ракеты, он поставит своих людей и все будет контролировать.

Лукашенко не понимает, что это не инструмент в его руках, а затягивающаяся петля на его шее. Он и так на поводке у Путина уже много лет. Сейчас этот поводок становится цепью – без возможности ни дышать, ни двигаться.

– утверждает Франак Вячорка.

Правда, Лукашенко пока этого не осознает. Для Путина он только инструмент контроля и механизм оккупации Беларуси.

"Как только Путину перестанет быть нужен Лукашенко, он просто заменит его на любого другого человека. Но сейчас Лукашенко – самый простой и дешевый инструмент для контроля над Беларусью", – подытожил белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка.

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