Размещение ядерного оружия на территории Беларуси: чего хочет Путин и кого этим раздражает

Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси ядерное оружие. Об этом его якобы не раз просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что у россиян единственный аргумент – это ядерное оружие, и они им постоянно спекулируют.

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Важна реакция Китая

По его мнению, у них больше ничего не осталось.

Когда россиянам приводишь примеры о том, что в мировой истории было лишь несколько случаев, когда страна с ядерным оружием проигрывала войны, например Франция и Алжир или США и Вьетнам. Все равно они считают, что ядерное оружие – это их козырная карта,

– считает он.

Ус подчеркнул, что Кремлю нужно было как-то ответить на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, что Украине предоставляют снаряды, которые имеют уран. Именно поэтому россияне сразу заявили, что это ядерное оружие.

Хотя очень многие специалисты по вооружению заявили, что обедненный уран – это не ядерное оружие. Но для россиян важнее, что там звучит слово "уран", и они сразу отреагировали. И для эскалации решили разместить на территории Беларуси ядерное оружие,

– заметил эксперт.

По его словам, важно, как Китай отреагирует на этот шаг, ведь он неоднократно отмечал, чтобы Россия прекратила использовать ядерный аргумент.

"Похоже, не договорились Си Цзиньпин и Путин в Москве", – предположил Ус.

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Заявления Путина раздражают коллективный Восток

По его мнению, Путин этим поступком еще больше привязал к себе Беларусь.

Но это пока только заявления. Он очень сильно давил на Лукашенко, чтобы тот дал приказ своим вооруженным силам поддержать Россию. Но такого приказа на протяжении уже 13 месяцев не было. И есть осторожные оптимистичные предположения, что и не будет,

– считает собеседник.

Он отметил, что Запад больше всего беспокоят заявления России о ядерном оружии, и в Москве это понимают. Но они не замечают, что эти заявления раздражают не только Запад, но и коллективный Восток. Индия уже жестко заявляла России, что не следует использовать ядерный аргумент, Китай мягче об этом говорил.

"КНР построила очень мощную экономику благодаря сотрудничеству с США и Индией. Им предоставлялись технологии, и благодаря этому КНР превратилась в главную фабрику мира. Но Китай могут лишить этих возможностей и перенести производство в Индию. Поэтому Пекину желательно не идти на обострение с Западом", – отметил Иван Усс.

Заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси